В НХЛ объявили имя обладателя «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в социальной сети Х назвала имя обладателя «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Им стал нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд.

В списке финалистов также значились американский защитник Джейк Сандерсон из «Оттавы Сенаторз» и словенский нападающий Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз».

В минувшем регулярном чемпионате 25-летний Кофилд провёл 81 матч, в которых отметился 51 заброшенной шайбой и 37 результативными передачами при показателе полезности «+29». В плей-офф на его счету 19 игр и 13 (6+7) очков.