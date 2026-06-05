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Четыре хоккеиста покинули московское «Динамо»

Четыре хоккеиста покинули московское «Динамо»
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Московское «Динамо» официально объявило об уходе нападающих Павла Кудрявцева, Артёма Чернова, Анселя Галимова и защитника Фредрика Классона в связи с истечением сроков контрактов.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит хоккеистов за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении бело-голубых.

В минувшем сезоне 28-летний Кудрявцев провёл 28 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Павел выступал за «Динамо» с 2022 года. На счету 29-летнего Чернова 27 игр в прошедшем сезоне и 2 (1+1) очка. Артём играл за бело-голубых с 2024 года.

35-летний Галимов сезон-2025/2026 начинал в «Авангарде». Всего в минувшем регулярном чемпионате он провёл 47 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков. В плей-офф на его счету две игры. 33-летний Классон сыграл в минувшем сезоне 50 встреч, где отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.

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