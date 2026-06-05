Стаал — второй возрастной игрок в истории НХЛ с голами в первых двух матчах финала КС

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал забросил шайбу во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ, 1-1). Ранее канадец отличился и в первой игре. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Стаал (37 лет 267 дней) стал вторым в списке самых возрастных игроков в истории НХЛ с голами в каждой из первых двух встреч финальной серии Кубка Стэнли.

Он уступил лишь Ларри Робинсону (1989 год, «Монреаль Канадиенс», 37 лет 349 дней). Единственным 37-летним игроком, забивавшим в каждой из трёх первых игр финала, является Брэд Маршан (2025 год, «Флорида Пантерз», 37 лет 29 дней).

Также Стаал стал 12-м игроком в истории НХЛ в возрасте 37 лет и старше с двумя и более голами за всю финальную серию в целом в конкретный год. За последние 20 лет в список также вошли Марк Рекки (2006, «Каролина», два гола; 2011, «Бостон Брюинз», три), Мартен Сан-Луи (2014, «Нью-Йорк Рейнджерс», два гола), Кори Перри (2025, «Эдмонтон Ойлерз», три), и Маршан (2025, «Флорида», шесть).