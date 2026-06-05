Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стаал — второй возрастной игрок в истории НХЛ с голами в первых двух матчах финала КС

Стаал — второй возрастной игрок в истории НХЛ с голами в первых двух матчах финала КС
Комментарии

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал забросил шайбу во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ, 1-1). Ранее канадец отличился и в первой игре. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Стаал (37 лет 267 дней) стал вторым в списке самых возрастных игроков в истории НХЛ с голами в каждой из первых двух встреч финальной серии Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

Он уступил лишь Ларри Робинсону (1989 год, «Монреаль Канадиенс», 37 лет 349 дней). Единственным 37-летним игроком, забивавшим в каждой из трёх первых игр финала, является Брэд Маршан (2025 год, «Флорида Пантерз», 37 лет 29 дней).

Также Стаал стал 12-м игроком в истории НХЛ в возрасте 37 лет и старше с двумя и более голами за всю финальную серию в целом в конкретный год. За последние 20 лет в список также вошли Марк Рекки (2006, «Каролина», два гола; 2011, «Бостон Брюинз», три), Мартен Сан-Луи (2014, «Нью-Йорк Рейнджерс», два гола), Кори Перри (2025, «Эдмонтон Ойлерз», три), и Маршан (2025, «Флорида», шесть).

Материалы по теме
Сумасшедший финал НХЛ! «Каролина» вытащила безнадёжный матч и сравняла счёт в серии
Видео
Сумасшедший финал НХЛ! «Каролина» вытащила безнадёжный матч и сравняла счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android