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Ларионов: по моей информации, Овечкин планирует ещё поиграть в «Вашингтоне»

Ларионов: по моей информации, Овечкин планирует ещё поиграть в «Вашингтоне»
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился информацией о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Срок действующего договора 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Хоккеист сообщил, что летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«По моей информации, Овечкин планирует ещё поиграть в «Вашингтоне». Я только рад за него, рад его достижениям и долголетию. Будет двигаться дальше и ставить новые рекорды», – приводит слова Ларионова «РИА Новости».

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

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