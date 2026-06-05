«Лоханулся разок, бывает». Игрок «Ак Барса» Дыняк — о выпавшем во время матча телефоне

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк вспомнил, как вышел на лёд со смартфоном и выронил его во время матча.

– После известной истории телефон в раздевалку больше не берёте?

– Беру, а что такого? Я поясню. Это правило создано для того, чтобы ты не залипал у экрана перед тренировкой или игрой. У нас же нет запрета слушать музыку с телефона. Я же не пользуюсь им в раздевалке. Ну лоханулся я разок, бывает.

– Штраф тогда был большим?

– Большим, большим, ха-ха. Скажу, что я просто показал остальным пример, что так делать не надо. Теперь все поняли и больше так не будут. В Казани по гаджетам вообще полный порядок. У меня телефон вылетел, у игрока «Салавата Юлаева» Зоркина – браслет, а в плей-офф у Ильи Карпухина датчик отлетел.

– А что за датчик?

– Он показывает степень нагрузки игрока – сколько пробежал, ускорения, дистанцию спокойного катания и так далее. Эти детали позволяют выстроить тренировочный процесс, посмотреть, как загружена команда, находится ли в оптимальной форме, – приводит слова Дыняка Sports.ru.