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«Лоханулся разок, бывает». Игрок «Ак Барса» Дыняк — о выпавшем во время матча телефоне

«Лоханулся разок, бывает». Игрок «Ак Барса» Дыняк — о выпавшем во время матча телефоне
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк вспомнил, как вышел на лёд со смартфоном и выронил его во время матча.

– После известной истории телефон в раздевалку больше не берёте?
– Беру, а что такого? Я поясню. Это правило создано для того, чтобы ты не залипал у экрана перед тренировкой или игрой. У нас же нет запрета слушать музыку с телефона. Я же не пользуюсь им в раздевалке. Ну лоханулся я разок, бывает.

– Штраф тогда был большим?
– Большим, большим, ха-ха. Скажу, что я просто показал остальным пример, что так делать не надо. Теперь все поняли и больше так не будут. В Казани по гаджетам вообще полный порядок. У меня телефон вылетел, у игрока «Салавата Юлаева» Зоркина – браслет, а в плей-офф у Ильи Карпухина датчик отлетел.

– А что за датчик?
– Он показывает степень нагрузки игрока – сколько пробежал, ускорения, дистанцию спокойного катания и так далее. Эти детали позволяют выстроить тренировочный процесс, посмотреть, как загружена команда, находится ли в оптимальной форме, – приводит слова Дыняка Sports.ru.

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