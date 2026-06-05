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Капитан «Айлендерс» Ли может выйти на рынок свободных агентов — TSN

Капитан «Айлендерс» Ли может выйти на рынок свободных агентов — TSN
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35-летний капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли может выйти на рынок свободных агентов. Об этом сообщает TSN. У американского нападающего в конце сезона завершается контракт с клубом с зарплатой $ 7 млн в год, который был подписан в 2019 году.

По информации источника, клуб и хоккеист далеки от согласия в переговорах по новому соглашению. «Айлендерс» продолжат попытки сохранить Ли в команде.

В минувшем регулярном чемпионате Ли провёл 82 матча, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами при показателе полезности «0».

По итогам регулярки «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. Команда не смогла выйти в плей-офф.

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