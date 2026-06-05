«Салават Юлаев» объявил об уходе Алексея Василевского

«Салават Юлаев» официально объявил об уходе защитника Алексея Василевского в связи с истечением срока контракта.

«Клуб благодарит Алексея за самоотверженную игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Василевский дебютировал в системе «Салавата Юлаева» в 2009 году. В сезоне-2012/2013 в составе «Тороса» защитник стал чемпионом ВХЛ. В сезоне-2024/2025 он стал бронзовым призёром КХЛ вместе с уфимским клубом.

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Василевский провёл 50 матчей и набрал 7 (3+4) очков. В плей-офф на его счету 10 игр и две результативные передачи. Всего Алексей провёл за «Салават Юлаев» 254 встречи и набрал 38 (14+24) очков.