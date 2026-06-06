В НХЛ подтвердили, что российские хоккеисты смогут принять участие в мини-турнире МВЗ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что российские хоккеисты смогут принять участие в Матче всех звёзд — 2027 в турнире 3x3 в команде остального мира.

— Правильно ли я понял, что российские игроки могут принять участие в Матче всех звёзд — 2027 в составе команды остального мира?

— Да, всё верно, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее сообщалось, что Матч всех звёзд НХЛ будет представлять собой турнир «три на три» с участием пяти команд: Канады, США, Швеции, Финляндии и команды остального мира. Каждая команда сыграет четыре пятиминутных матча, а две лучшие команды сразятся в 10-минутном финальном матче, победитель которого получит приз в размере $ 2 млн.