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В НХЛ подтвердили, что российские хоккеисты смогут принять участие в мини-турнире МВЗ

В НХЛ подтвердили, что российские хоккеисты смогут принять участие в мини-турнире МВЗ
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что российские хоккеисты смогут принять участие в Матче всех звёзд — 2027 в турнире 3x3 в команде остального мира.

— Правильно ли я понял, что российские игроки могут принять участие в Матче всех звёзд — 2027 в составе команды остального мира?
— Да, всё верно, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее сообщалось, что Матч всех звёзд НХЛ будет представлять собой турнир «три на три» с участием пяти команд: Канады, США, Швеции, Финляндии и команды остального мира. Каждая команда сыграет четыре пятиминутных матча, а две лучшие команды сразятся в 10-минутном финальном матче, победитель которого получит приз в размере $ 2 млн.

Полную версию интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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