«Спасибо за добрые слова». Роман Ротенберг выложил фото с Эрролом Маском

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг опубликовал фото с предпринимателем Эрролом Маском. Ранее отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска назвал Ротенберга лучшим тренером в мире.

«Рад встретить на форуме нашего друга Эррола Маска. Спасибо, что приехал в Россию и за добрые слова», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

На данный момент Ротенберг является главным тренером сборной «Россия 25». В период с 2022 по 2025 год специалист возглавлял санкт-петербургский СКА. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента. 1 июля 2025 года он вошёл в совет директоров московского «Динамо».