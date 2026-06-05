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«Спасибо за добрые слова». Роман Ротенберг выложил фото с Эрролом Маском

«Спасибо за добрые слова». Роман Ротенберг выложил фото с Эрролом Маском
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг опубликовал фото с предпринимателем Эрролом Маском. Ранее отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска назвал Ротенберга лучшим тренером в мире.

«Рад встретить на форуме нашего друга Эррола Маска. Спасибо, что приехал в Россию и за добрые слова», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

На данный момент Ротенберг является главным тренером сборной «Россия 25». В период с 2022 по 2025 год специалист возглавлял санкт-петербургский СКА. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента. 1 июля 2025 года он вошёл в совет директоров московского «Динамо».

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