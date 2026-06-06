Дэйли: интересно, почему Хоу не получает столько же признания, сколько Ягр за голы в Чехии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли задался вопросом, почему Горди Хоу не получает такого же признания, как Яромир Ягр.

— Насколько мне известно, Горди Хоу занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории хоккея.

— Мне интересно, почему Хоу не получает признание за семь сезонов во Всемирной хоккейной ассоциации (WHA). Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Хоу — четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Авко, шестикратный обладатель «Харт Трофи» — награды самому полезному игроку регулярного сезона НХЛ и «Арт Росс Трофи» — приза самому результативному игроку регулярного сезона.