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Дэйли: интересно, почему Хоу не получает столько же признания, сколько Ягр за голы в Чехии

Дэйли: интересно, почему Хоу не получает столько же признания, сколько Ягр за голы в Чехии
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли задался вопросом, почему Горди Хоу не получает такого же признания, как Яромир Ягр.

— Насколько мне известно, Горди Хоу занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории хоккея.
— Мне интересно, почему Хоу не получает признание за семь сезонов во Всемирной хоккейной ассоциации (WHA). Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Хоу — четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Авко, шестикратный обладатель «Харт Трофи» — награды самому полезному игроку регулярного сезона НХЛ и «Арт Росс Трофи» — приза самому результативному игроку регулярного сезона.

Полную версию интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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