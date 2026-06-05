Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне

Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне
Комментарии

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин назвал лучшего игрока в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Вот кого можно выделить, так это Исаева из «Локомотива». Он вообще плей-офф очень прилично отыграл и не зря стал лучшим голкипером минувшего плей-офф КХЛ. Да вообще всю команду можно выделить, такие скорости показали хоккеисты», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

26-летний Исаев является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне он был признан лучшим голкипером розыгрыша плей-офф КХЛ. В сезоне-2025/2026 на его счету 78 матчей с учётом плей-офф, 46 побед и 12 игр «на ноль».

Материалы по теме
«В какую бы позвали — в любую бы поехал». Вратарь «Локомотива» Исаев — о команде в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android