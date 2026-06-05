Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин назвал лучшего игрока в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Вот кого можно выделить, так это Исаева из «Локомотива». Он вообще плей-офф очень прилично отыграл и не зря стал лучшим голкипером минувшего плей-офф КХЛ. Да вообще всю команду можно выделить, такие скорости показали хоккеисты», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

26-летний Исаев является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне он был признан лучшим голкипером розыгрыша плей-офф КХЛ. В сезоне-2025/2026 на его счету 78 матчей с учётом плей-офф, 46 побед и 12 игр «на ноль».