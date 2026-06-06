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Босс НХЛ — о достижении Малкина: рад видеть, что Евгений получает заслуженное признание

Босс НХЛ — о достижении Малкина: рад видеть, что Евгений получает заслуженное признание
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал достижение российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным 1400 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

— Малкин достиг важной вехи — 1400 очков в НХЛ. Что вы думаете об этом достижении?
— Евгений — отличный хоккеист, он долгое время играет на высоком уровне в НХЛ. Я рад видеть, что он получает заслуженное признание за такое выдающееся достижение, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего 39-летний форвард провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1269 матчей, в которых набрал 1409 (533+874) очков при полезности «+41».

Полную версию интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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