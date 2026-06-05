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Сергей Черкас высказался о том, что СКА вернётся на «СКА Арену»

Сергей Черкас высказался о том, что СКА вернётся на «СКА Арену»
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о том, что клуб выкупил «СКА Арену». В сезоне-2026/2027 санкт-петербургский клуб будет проводить домашние матчи на «СКА Арене» вместе с «Шанхайскими Драконами». Прошедший сезон СКА провёл в «Ледовом дворце».

«Это здорово! Всё-таки не так просто было болельщикам доехать в спальный район, поэтому некоторые отказывались от посещения матчей. «СКА Арена» очень удачно располагается, есть хорошие подъезды к стадиону. Думаю, СКА может взять пример с «Шанхайских Драконов», которые организовывали автобусы.

Алексей Миллер внёс огромный вклад! Аренда была гораздо дороже. «Газпром» помог из дополнительных средств, без этого было не обойтись. Благодаря Алексею Борисовичу этот вопрос решился.

СКА и «Шанхайские Драконы» не будут мешать друг другу, их матчи будут разводить. Люди смогут смотреть матчи и китайской команды, и СКА – всё для болельщиков. Как ни странно, но «драконы» собирали зрителей. Ведь когда они играли в Балашихе, там ходило два человека. Питер – это хоккейный город, собиралось по семь-восемь тысяч», – приводит слова Черкаса «Советский спорт».

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