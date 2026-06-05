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Голкипер Романов подписал двухлетний контракт с «Сент-Луисом»

Голкипер Романов подписал двухлетний контракт с «Сент-Луисом»
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Российский вратарь Георгий Романов подписал новый контракт с «Сент-Луис Блюз», сообщает пресс-служба клуба. Двустороннее соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на два года.

В первый год хоккеист будет получать $ 600 тыс. за сезон в АХЛ, во второй — $ 700 тыс. В НХЛ Романов сможет зарабатывать $ 850-900 тыс.

В прошедшем сезоне Георгий выступал за «Спрингфилд Тандербердс» в АХЛ. Он провёл 24 матча в регулярном чемпионате и 11 игр – в плей-офф. В общей сложности голкипер сыграл 78 встреч в регулярках АХЛ при коэффициенте надёжности 3,18 и 90,2% отражённых бросков.

В НХЛ на его счету 10 игр за «Сан-Хосе Шаркс», коэффициент надёжности 3,53 и 88,8% сейвов.

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