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Маркус Юханссон перешёл в «Ферьестад» из «Миннесоты»

Маркус Юханссон перешёл в «Ферьестад» из «Миннесоты»
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Нападающий Маркус Юханссон перешёл в «Ферьестад» из «Миннесоты Уайлд». Об этом сообщает пресс-служба шведского клуба. Хоккеист ранее уже выступал за «Ферьестад».

В минувшем регулярном чемпионате 35-летний форвард провёл 75 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами. В плей-офф на его счету 11 игр и четыре гола. Срок соглашения игрока с «Уайлд» был рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Всего швед провёл в регулярках НХЛ 1058 встреч, в которых набрал 566 (200+366) очков при полезности «-54». В плей-офф на его счету 125 игр, 20 голов и 31 передача. Помимо «Миннесоты», Юханссон также выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Бостон Брюинз» и «Сиэтл Кракен».

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