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Босс НХЛ ответил на вопрос о шансах российских хоккеистов на участие в Кубке мира — 2028

Босс НХЛ ответил на вопрос о шансах российских хоккеистов на участие в Кубке мира — 2028
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что пока не готов делать прогнозы насчёт участия российских хоккеистов в Кубке мира — 2028.

— Как бы вы оценили шансы российских хоккеистов на участие в Кубке мира 2028 года на данный момент?
— До Кубка мира ещё далеко. Пока не готов делать прогнозы, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Кубок мира — международный турнир сборных по хоккею с шайбой. Проводится в августе или сентябре на ледовых аренах Северной Америки и Европы. Его предшественником был турнир «Кубок Канады». Всего Кубок мира проводился три раза, в 1996, 2004 и 2016 годах.

Полную версию интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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