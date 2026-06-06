Босс НХЛ ответил на вопрос о шансах российских хоккеистов на участие в Кубке мира — 2028

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что пока не готов делать прогнозы насчёт участия российских хоккеистов в Кубке мира — 2028.

— Как бы вы оценили шансы российских хоккеистов на участие в Кубке мира 2028 года на данный момент?

— До Кубка мира ещё далеко. Пока не готов делать прогнозы, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Кубок мира — международный турнир сборных по хоккею с шайбой. Проводится в августе или сентябре на ледовых аренах Северной Америки и Европы. Его предшественником был турнир «Кубок Канады». Всего Кубок мира проводился три раза, в 1996, 2004 и 2016 годах.