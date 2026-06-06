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Босс НХЛ признался, что не знал, что Овечкин стал лучшим голеадором в истории хоккея

Босс НХЛ признался, что не знал, что Овечкин стал лучшим голеадором в истории хоккея
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что не знал о том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим голеадором в истории хоккея.

— Благодаря дублю в ворота «Филадельфии» Овечкин обогнал Ягра и стал лучшим голеадором в истории хоккея (с учётом голов за национальную команду и в главных хоккейных лигах. — Прим. «Чемпионата»). Вы знали об этом? Примечательно, что Гретцки — третий в этом списке.
— Я не знал этого. Интересно узнать, какое место в этом списке занимает Горди Хоу, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

Полную версию интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Не знал, что Овечкин — лучший снайпер в истории хоккея». Мощное интервью с боссом НХЛ
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