Босс НХЛ признался, что не знал, что Овечкин стал лучшим голеадором в истории хоккея

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что не знал о том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим голеадором в истории хоккея.

— Благодаря дублю в ворота «Филадельфии» Овечкин обогнал Ягра и стал лучшим голеадором в истории хоккея (с учётом голов за национальную команду и в главных хоккейных лигах. — Прим. «Чемпионата»). Вы знали об этом? Примечательно, что Гретцки — третий в этом списке.

— Я не знал этого. Интересно узнать, какое место в этом списке занимает Горди Хоу, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.