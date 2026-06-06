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В НХЛ рассказали, рады ли, что Евгений Малкин останется в лиге ещё на сезон

В НХЛ рассказали, рады ли, что Евгений Малкин останется в лиге ещё на сезон
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что в лиге рады тому, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин остался в НХЛ ещё на один сезон.

— Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом», приблизившись к тому, чтобы провести всю свою карьеру в одной команде. Рады ли вы, что такой мастер останется в НХЛ как минимум на один сезон?
— Да, конечно, рады, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее 39-летний форвард подписал новый однолетний контракт с «Пингвинз». Евгений был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. Малкин выступает за «пингвинов» на протяжении всей своей карьеры в лиге.

Полную версию интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
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