В НХЛ рассказали, рады ли, что Евгений Малкин останется в лиге ещё на сезон

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что в лиге рады тому, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин остался в НХЛ ещё на один сезон.

— Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом», приблизившись к тому, чтобы провести всю свою карьеру в одной команде. Рады ли вы, что такой мастер останется в НХЛ как минимум на один сезон?

— Да, конечно, рады, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее 39-летний форвард подписал новый однолетний контракт с «Пингвинз». Евгений был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. Малкин выступает за «пингвинов» на протяжении всей своей карьеры в лиге.