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CAS отклонил апелляцию Игоря Григоренко и подтвердил дисквалификацию на четыре года

CAS отклонил апелляцию Игоря Григоренко и подтвердил дисквалификацию на четыре года
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего хоккеиста сборной России и экс-генерального директора хоккейного клуба «Сочи» Игоря Григоренко на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Напомним, в августе 2025 года ИИХФ отстранила Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Расследование, проведённое Всемирным антидопинговым агентством (WADA), включая анализ данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), выявило наличие в образце следующих запрещённых веществ: метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина.

CAS частично удовлетворил апелляцию в части начала срока дисквалификации. Изначально её срок отсчитывался с 12 августа 2025 года, решением суда начало дисквалификации было изменено на 7 марта 2025 года, сохранив четырёхлетнее отстранение.

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