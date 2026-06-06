Александр Медведев оценил шансы Квартальнова выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом»

Бывший президент КХЛ Александр Медведев высказался о шансах главного тренера Дмитрия Квартальнова выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом».

«Приведёт ли Квартальнов «Локомотив» к третьему титулу подряд, зависит не только от него, но и от тех, кто будет играть в его команде, а также от других клубов. В следующем сезоне будет много команд, которые поборются с «Локомотивом» и захотят забрать титул чемпиона себе», – приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год, а в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси.