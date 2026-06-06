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Обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Клифф Флетчер умер в возрасте 90 лет

Обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Клифф Флетчер умер в возрасте 90 лет
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Бывший руководитель клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Клифф Флетчер, который привёл «Калгари Флэймз» к победе в Кубке Стэнли в 1989 году и помог «Торонто Мэйпл Лифс» стать одним из лидеров чемпионата в 1990-х, ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Торонто». На момент ухода из жизни он занимал должность старшего советника «Мэйпл Лифс».

Свою карьеру в НХЛ Флетчер начал в 1972 году, став генеральным менеджером новой команды «Атланта Флэймз». Он сохранил свой пост и после переезда франшизы в Калгари в 1980 году. В 1986 году «Флэймз» впервые дошли до финала Кубка Стэнли, уступив «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. Спустя три года «Калгари» победил «Канадиенс» в шести играх и завоевал свой единственный в истории чемпионский титул.

В 1991 году Флетчер перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс», заняв сразу три поста: главного операционного директора, президента и генерального менеджера. Флетчер работал в руководстве «Мэйпл Лифс» до 1997 года, после чего занимал административные должности в клубах «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризона Койотс». В 2008 году он вернулся в Торонто на пост временно исполняющего обязанности генерального менеджера и оставался в структуре клуба в качестве советника вплоть до своей смерти.

В 2004 году за выдающиеся заслуги в развитии хоккея Клифф Флетчер был включён в Зал хоккейной славы.

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