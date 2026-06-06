Ларионов: СКА будет выступать в одном из лучших дворцов мира, мы ожидаем полные трибуны

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил тот факт, что в сезоне-2026/2027 санкт-петербургский клуб будет проводить домашние матчи на «СКА Арене».

«Очень важно, что с нового сезона СКА будет выступать на замечательной «СКА Арене». И это произошло в год большого юбилея — СКА в декабре отметит 80‑летие клуба, за который болеет весь Санкт‑Петербург.

Все мы в ожидании яркого сезона, и мы сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков в этом шикарном зале. Я недавно в рамках ПМЭФ работал тренером одной из команд в «СКА Арене» и восхищался, какой это прекрасный дворец. Мировой масштаб! «Ледовый дворец», где СКА выступал в минувшем сезоне, — это наша славная история, намоленная арена с большими традициями. Но хоккей идёт вперёд, и СКА будет выступать в одном из лучших дворцов мира. Мы ожидаем полные трибуны. Приглашаем любителей хоккея болеть за нашу команду. А мы их порадуем хорошей игрой», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».