Роман Ротенберг допустил проведение матча сборной России с командой Таиланда

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о соглашении по развитию хоккея в Таиланде, а также высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Мы подписали соглашение с Таиландом. Что касается возможного матча в этой стране, то у нас есть множество команд, помимо основной сборной. В академии представлены все возраста – начиная с четырёх лет и до 21 года. Есть две команды МХЛ, сборные России U16, U17, U18 и U20, женская сборная, команда по следж-хоккею.

Мы говорим про все сборные, но я ничего не исключаю – всё возможно. В Бангкоке есть хороший ледовый дворец, там можно всё проводить», — приводит слова Ротенберга Metaratings.