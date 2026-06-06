Фетисов — о Кубке Стэнли в России: наши ребята должны быть более настойчивы в своих правах

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Кубок им принадлежит. Я помню, когда был 1997 год, мы выиграли первый Кубок Стэнли в «Детройте», я подошёл прямо на льду к Гэри Беттмэну и говорю: «Гэри, хочу кубок в Москву». Он говорит: «Слава, нельзя. Там у вас криминал и всё такое прочее». Я говорю: «Гэри, мне кубок нужен в Москве». Он говорит: «Нет». Но в итоге привезли кубок. И на самом деле это такой жест доброй воли. И я так понял, что они были довольны принятым решением. Я считаю, что наши ребята должны быть более настойчивы в своих правах», — цитирует Фетисова ТАСС.