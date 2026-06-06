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Президент КХЛ Морозов: Хартли — великий тренер, его опыт будет полезен «Локомотиву»

Президент КХЛ Морозов: Хартли — великий тренер, его опыт будет полезен «Локомотиву»
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Президент КХЛ Алексей Морозов высоко оценил работу Боба Хартли в ярославском «Локомотиве».

«Боб Хартли — великий тренер, который во всех лигах, где работал, успел выиграть чемпионство и ещё раз доказал это в России, не один раз. Он нашёл правильные ходы с «Локомотивом»: вы все помните финал, интрига, 33 секунды. Он донёс правильные слова до ребят. Конечно, его опыт будет полезен ярославскому «Локомотиву» в дальнейшем, там большая инфраструктура: школы, молодёжные команды. Поэтому его советы для других тренеров и руководства будут значимы», — приводит слова Морозова «Советский спорт».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли станет консультантом клуба.

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