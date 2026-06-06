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Спецпредставитель президента России Дмитриев раскрыл детали матча между Россией и США

Спецпредставитель президента России Дмитриев раскрыл детали матча между Россией и США
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Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о скором проведении хоккейного матча между представителями торговых палат России и США.

«Президентская инициатива будет реализована ещё более масштабно. Но это первый шаг на пути к реализации той инициативы. Потому что там были сложности с графиком хоккеистов НХЛ. Сначала такой путь, а потом будем реализовывать ещё более масштабный матч. Там будут как профессиональные игроки, так и любительские игроки», — приводит слова Дмитриева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в 2025 году Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между командами КХЛ и НХЛ. Американский президент поддержал эту идею.

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