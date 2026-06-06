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«Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз»: текстовая трансляция третьего матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00 мск

«Вегас» — «Каролина»: текстовая трансляция матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00 мск
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«Вегас Голден Найтс» встретится с «Каролиной Харрикейнз» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Третья игра финальной серии пройдёт в ночь на 7 июня на домашней площадке «золотых рыцарей» и начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, счёт в серии равный — 1-1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «Вегаса», во второй сильнее оказались хоккеисты «Каролины» — 4:3 ОТ.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» одолела «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно победил «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

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