Рябыкин оценил, как формат Матча звёзд НХЛ повлияет на желание Овечкина участвовать в нём

Бывший защитник и тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о новом формате Матча звёзд Национальной хоккейной лиги. Напомним, в новом формате российские хоккеисты могут сыграть в турнире 3x3 в команде «Остального мира».

— Дмитрий, как оцените решение НХЛ на будущем Матче звёзд пригласить российских хоккеистов в сборную остального мира?

— Оценивать это решение в первую очередь надо самим нашим хоккеистам, выступающим за океаном. Принижает ли оно их и страну в целом – или является терпимым, обеспечивающим сам факт участия. Думаю, это решение может разделить наших игроков на две группы.

— На какие группы?

— Тот же Александр Овечкин в последние годы был, скажем так, не самым большим фанатом матчей звёзд. В одних случаях были травмы, в других – необходимость отдыха с семьёй. На мой взгляд, новый формат Матча звёзд только уменьшит желание Овечкина и других звёзд ехать на этот праздник.

Но есть и группа молодых игроков, которые никогда не вызывались на подобные праздники. Думаю, найдётся большое количество молодых ребят, которые с удовольствием поучаствуют. И для них будет не так важно, как их сборная будет называться, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.