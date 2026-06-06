«Металлург» обменял капитана команды Маклюкова в СКА на Заврагина и Зеленова

Хоккейные клубы «Металлург» и СКА произвели обмен: в рамках сделки состав уральской команды пополнили голкипер Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов. Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков переходит в клуб из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба «Металлурга».

20-летний Заврагин – уроженец Новосибирска. В 2024 году вратарь пополнил систему СКА, а затем был отдан в аренду в ХК «Сочи», где провёл шесть игр в начале сезона-2024/2025, после чего был возвращён в СКА. В Санкт-Петербурге Егор выступал за все команды системы: СКА (КХЛ), «СКА-ВМФ» (ВХЛ) и СКА-1946 (МХЛ). В сезоне-2025/2026 на счету голкипера 12 встреч в регулярном чемпионате и пять побед при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,63. Всего в КХЛ у Егора 59 матчей и 26 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,58.

23-летний защитник Зеленов – уроженец Пензы и воспитанник команды «Дизель». В декабре 2018 года хоккеист пополнил систему СКА и до 2026 года выступал за различные команды из Санкт-Петербурга. В составе СКА-1946 в сезоне-2021/2022 Егор стал чемпионом МХЛ. В сезоне-2023/2023 он стал капитаном петербургской молодёжки, а в прошедшем игровом году был капитаном «СКА-ВМФ». Дебют Егора в КХЛ состоялся 3 октября 2025 года в матче петербургской команды со «Спартаком». Всего в КХЛ на счету защитника 49 встреч и 4 (2+2) очка в регулярном чемпионате и плей-офф.

32-летний Маклюков пополнил состав «Металлурга» в межсезонье-2021, перейдя в клуб из «Барыса». Защитник провёл в форме «Металлурга» пять сезонов. За это время он принял участие в 362 играх и набрал 70 (13+57) очков. Вместе с «Металлургом» Алексей выиграл Кубок Гагарина в 2024 году, а в сезоне-2025/2026 был назначен капитаном команды.