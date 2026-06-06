В «Металлурге» оценили крупный обмен хоккеистами со СКА

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался про обмен хоккеистами со СКА.

«Сегодня команду усиливают два игрока: Егор Заврагин и Егор Зеленов. Несмотря на свой молодой возраст, оба наших новичка имеют большой опыт выступления в КХЛ.

В связи с отъездом Ильи Набокова, мы начали усиление с позиции вратаря. Внимательно проработав рынок голкиперов, мы остановили выбор на Егоре Заврагине. Он является одним из лучших вратарей страны в своём возрасте – в 20 лет у Егора уже большой опыт игры и ещё больший потенциал для роста.

Егор Зеленов – молодой защитник, который становился чемпионом МХЛ, был капитаном своей команды в ВХЛ, имеет немало опыта игры в КХЛ. В «Металлурге» у Егора будут все условия для дальнейшего роста и прогресса.

К сожалению, нам пришлось расстаться с Алексеем Маклюковым. Уход таких хоккеистов – всегда сложный момент, но это условия спортивного рынка, который диктует свои правила. Мы верим, что данная сделка пойдёт на пользу всем участникам обмена. От лица всего хоккейного клуба хочу сказать Алексею спасибо за игру в «Металлурге» в течение пяти сезонов, самоотверженность в обороне, отзывчивость и умение проявлять свои лучшие качества как на льду, так и за его пределами!» — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».