Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» заключил новые контракты с защитниками Кэмероном Ли и Ильёй Сушко

«Сочи» заключил новые контракты с защитниками Кэмероном Ли и Ильёй Сушко
Комментарии

«Сочи» заключил новые контракты на один сезон с защитниками Кэмероном Ли и Ильёй Сушко. Контракт Ли носит односторонний характер, Сушко — двусторонний. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне 29-летний Ли провёл за «Амур» и «Сочи» 52 матча, набрав 22 (2+20) очка с показателем полезности «-25». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 199 матчей, в которых набрал 72 (13+59) очка.

У 28-летнего Сушко в минувшем сезоне 47 матчей и 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-13». Всего в лиге Илья провёл 93 встречи, где забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» и «Сочи» совершили обмен хоккеистами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android