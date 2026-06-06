«Сочи» заключил новые контракты с защитниками Кэмероном Ли и Ильёй Сушко

«Сочи» заключил новые контракты на один сезон с защитниками Кэмероном Ли и Ильёй Сушко. Контракт Ли носит односторонний характер, Сушко — двусторонний. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне 29-летний Ли провёл за «Амур» и «Сочи» 52 матча, набрав 22 (2+20) очка с показателем полезности «-25». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 199 матчей, в которых набрал 72 (13+59) очка.

У 28-летнего Сушко в минувшем сезоне 47 матчей и 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-13». Всего в лиге Илья провёл 93 встречи, где забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.