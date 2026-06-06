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Россия по-прежнему лидирует в рейтинге ИИХФ, Швейцария стала второй, обойдя Канаду и США

Россия по-прежнему лидирует в рейтинге ИИХФ, Швейцария стала второй, обойдя Канаду и США
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Пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовала новый рейтинг сборных после прошедшего чемпионата мира — 2026.

Лидером рейтинга по-прежнему является сборная России, не участвующая в соревнованиях из-за отстранения со стороны ИИХФ. У национальной команды 5510 очков.

Второе место занимает команда Швейцарии, которая поднялась на две строчки в рейтинге, обойдя сборные Канады и США. На её счету 5335 очков. Третья строчка — у Канады (5305). США занимают четвёртое место (5305).

Отметим, что победителем чемпионата мира — 2026 стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале швейцарцев со счётом 1:0 ОТ. Финны в рейтинге занимают пятое место с 5240 очками.

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