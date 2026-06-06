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Форвард «Локомотива» Александр Волков принял контрактное предложение «Торпедо»

Форвард «Локомотива» Александр Волков принял контрактное предложение «Торпедо»
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Нападающий «Локомотива» Александр Волков, находящийся в статусе ограниченно свободного агента (ОСА), принял контрактное предложение «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, хоккеисты со статусом ОСА имеют право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно. Если игрок принимает предложение другого клуба, его прежняя команда имеет право повторить это предложение (сохранив хоккеиста у себя) либо отказаться, получив денежную компенсацию или права за переход в другую команду.

23-летний форвард в минувшей регулярке и плей-офф провёл 39 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков. Всего на его счету в КХЛ 116 матчей и 30 (13+17) очков.

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