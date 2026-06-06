Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тюменский Легион» пропустит следующий сезон МХЛ из-за отсутствия финансирования

«Тюменский Легион» пропустит следующий сезон МХЛ из-за отсутствия финансирования
Комментарии

«Тюменский Легион» не сыграет в следующем сезоне Olimpbet Молодёжной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба команды.

«Руководство команды «Тюменский Легион» направило письмо в МХЛ об отсутствии необходимого для участия в чемпионате-2026/2027 финансирования», – говорится в сообщении клуба.

«К сожалению, мы направили письмо, что в этом году мы не сможем принять участия. У нас кадровый голод – и в тренерском штабе нет тренеров с лицензией плюс нет подпитки из школы, потому что каждый год очень много ребят уезжают в другие команды на лучшие условия.

В этом сезоне больше половины игроков в МХЛ были не местные. И эти ребята были не лучшего качества. Бюджет и так был немаленький. Сейчас он увеличивается из-за подорожания билетов, гостиниц и всего остального. Было принято решение взять паузу на год», – заявил директор клуба Александр Попов.

Материалы по теме
«Поменьше разговаривать, побольше дела». Шарипзянов дал совет игрокам МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android