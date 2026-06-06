«Тюменский Легион» пропустит следующий сезон МХЛ из-за отсутствия финансирования

«Тюменский Легион» не сыграет в следующем сезоне Olimpbet Молодёжной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба команды.

«Руководство команды «Тюменский Легион» направило письмо в МХЛ об отсутствии необходимого для участия в чемпионате-2026/2027 финансирования», – говорится в сообщении клуба.

«К сожалению, мы направили письмо, что в этом году мы не сможем принять участия. У нас кадровый голод – и в тренерском штабе нет тренеров с лицензией плюс нет подпитки из школы, потому что каждый год очень много ребят уезжают в другие команды на лучшие условия.

В этом сезоне больше половины игроков в МХЛ были не местные. И эти ребята были не лучшего качества. Бюджет и так был немаленький. Сейчас он увеличивается из-за подорожания билетов, гостиниц и всего остального. Было принято решение взять паузу на год», – заявил директор клуба Александр Попов.