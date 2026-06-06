«Не сказал бы, что сезон был удачным». Михаил Сергачёв — о выступлении «Юты»

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв подвёл итоги сезона для команды. Напомним, «Юта» проиграла «Вегас Голден Найтс» в первом раунде Кубка Стэнли со счётом 2-4.

«Задачу минимум, которую поставили, выполнили, но я бы не сказал, что сезон был удачным. Всё равно много было минусов, которые нужно исправлять, чтобы быть более-менее стабильными в сезоне, в регулярном чемпионате. Выходить на доминирующий уровень, потом пытаться выигрывать Кубок Стэнли. Нам ещё расти и расти, но в целом сезон намного лучше предыдущего», — приводит слова Сергачёва ТАСС.

Ранее Сергачёв высказался о возможном допуске сборной России к международным соревнованиям.