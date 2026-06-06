Губернатор Самарской области высказался о финансовом состоянии «Лады»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал финансовое состояние тольяттинской «Лады».

«У «Лады» из Тольятти сейчас хорошее финансовое состояние. Останется ли она в КХЛ после следующего сезона? Бюджеты всех профессиональных клубов формируются на сезон. Поэтому мы сейчас с уверенностью говорим, что на сезон клуб обеспечен и не видим предпосылок, почему это должно прекратиться после следующего сезона», — приводит слова Федорищева «Советский спорт».

Сезон-2025/2026 «Лада» закончила на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не сумела выйти в плей-офф.