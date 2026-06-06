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Фетисов: сезон КХЛ войдёт в историю на примере «Локомотива» в серии с «Авангардом»

Фетисов: сезон КХЛ войдёт в историю на примере «Локомотива» в серии с «Авангардом»
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил победу «Локомотива» в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (4-3).

— Какое впечатление у вас оставил завершившийся сезон КХЛ и чемпионство «Локомотива»?
— Ярославль — молодцы. Команда доказала, что системная работа приносит результат. Радулов — вообще красавчик! Ну а сезон войдёт в историю на примере «Локомотива» тем, как можно добиваться победы, когда шансов практически нет. Мы видели ситуации, когда команда выигрывала серию, проигрывая её 1-3. Но так, чтобы за 33 секунды до конца основного времени быть на грани вылета и отыграться с 0:2, как это сделал Ярославль в шестом матче, потом выиграть встречу во втором овертайме (3:2), отыграться с 1:3 уже в седьмом матче и снова победить во втором овертайме (4:3), забрать серию у «Авангарда»… Этот полуфинал вошёл в историю. Так что со всех точек зрения сезон положительный, — приводят слова Фетисова «Известия».

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