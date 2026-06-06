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«Сам бы хотел принять в такой участие». Сушинский — о возможной игре между Россией и США

«Сам бы хотел принять в такой участие». Сушинский — о возможной игре между Россией и США
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Чемпион мира Максим Сушинский высказался о возможном проведении хоккейного матча между сборными России и США.

«Безусловно, организовать такую встречу очень нужно, такая игра была бы интересной. Я бы и сам хотел принять в такой участие (смеётся). Благодаря такой игре мы бы как зрители поняли, например, реальный уровень нашей сборной и не только. Что ещё? Ещё бы все увидели интереснейший матч», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, ранее стало известно о проведении проведении хоккейного матча между представителями торговых палат России и США. В 2025 году Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между командами КХЛ и НХЛ. Американский президент поддержал эту идею.

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