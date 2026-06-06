Инсайдер НХЛ назвал клуб, который может быть заинтересован в переходе Ларкина

Журналист и инсайдер НХЛ Винс Меркольяно на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» может быть заинтересован в переходе нападающего Дилана Ларкина, который, по словам Эллиотта Фридмана, запросил обмен из «Детройт Ред Уингз».

«Я буду крайне удивлён, если «Рейнджерс» не позвонят насчёт него. Возможно, это уже произошло. Я считаю, что они уже интересовались им раньше и хотели бы заполучить его.

Я уже несколько недель говорю, что «Рейнджерс» готовы к большой сделке. Также я слышал, что они попытаются как-то использовать связи, наработанные в сборной США, если представится такая возможность», – написал Меркольяно.