Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ назвал клуб, который может быть заинтересован в переходе Ларкина

Инсайдер НХЛ назвал клуб, который может быть заинтересован в переходе Ларкина
Комментарии

Журналист и инсайдер НХЛ Винс Меркольяно на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» может быть заинтересован в переходе нападающего Дилана Ларкина, который, по словам Эллиотта Фридмана, запросил обмен из «Детройт Ред Уингз».

«Я буду крайне удивлён, если «Рейнджерс» не позвонят насчёт него. Возможно, это уже произошло. Я считаю, что они уже интересовались им раньше и хотели бы заполучить его.

Я уже несколько недель говорю, что «Рейнджерс» готовы к большой сделке. Также я слышал, что они попытаются как-то использовать связи, наработанные в сборной США, если представится такая возможность», – написал Меркольяно.

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ: капитан «Детройта» Дилан Ларкин запросил обмен из клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android