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Президент КХЛ Морозов высказался о возможном введении Fan ID в хоккее

Президент КХЛ Морозов высказался о возможном введении Fan ID в хоккее
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное введение Fan ID в хоккее.

— В футболе есть Fan ID. Постоянно появляются слухи, что это может распространиться и на хоккей.
— Мы уже много об этом говорили. Есть руководство страны, министерство спорта, которое определяет это. Пока что мы играем на тех условиях, которые преднаписаны нам законом. И мы их выполняем. Посмотрите, какая у нас сейчас обстановка на аренах, сколько болельщиков — более шести миллионов пришли посмотреть наш хоккей. У нас всё хорошо. Существенно растёт детская аудитория, — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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