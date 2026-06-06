Дмитрий Рябыкин рассказал об отличиях в игре Джоша Ливо и Макса Комтуа

Бывший защитник и тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об отличиях в игре нападающих Джоша Ливо и Макса Комтуа.

«Ливо – прирождённый снайпер, который способен доминировать на уровне регулярных чемпионатов КХЛ и бить личные рекорды. Но я вспоминаю последние плей-офф в исполнении «Салавата Юлаева» и «Трактора» — и понимаю, что Ливо там просто потерялся.

Комтуа – обратный пример. В регулярных чемпионатах бывают отрезки, когда он не в настроении, что-то не получается. Но на плей-офф он способен собраться и выдать максимум, что в том числе доказывал и в сборной Канады, когда выиграл чемпионат мира», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.