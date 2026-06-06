Андрей Коваленко — о ЧМ: пока нет России, любой турнир от ИИХФ для нас не существует

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко заявил, что не следил за завершившимся чемпионатом мира — 2026.

– Готовы подвести итоги чемпионата мира в Швейцарии?

– Итоги? Я даже не знаю, кто выиграл этот чемпионат. Не возникло никакого интереса за ним следить – при том отношении ИИХФ, которое сложилось к России и нашему хоккею.

Здесь у меня та же точка зрения, что у Вячеслава Фетисова. Пока действует запрет России, любой турнир от ИИХФ для нас не существует, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Отметим, что победителем чемпионата мира — 2026 стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале швейцарцев со счётом 1:0 ОТ.