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Форвард «Локомотива» Кузин — о Хартли: ни разу не видел, чтобы он не был занят

Форвард «Локомотива» Кузин — о Хартли: ни разу не видел, чтобы он не был занят
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Нападающий «Локомотива» Артём Кузин заявил, что уникальность Боба Хартли заключается в его подходе к работе. В минувшем сезоне канадский тренер возглавлял ярославский клуб.

«Было круто поработать в команде с Бобом Хартли – уникальный тренер, который побеждал во всех лигах, где работал.

Его уникальность заключается в подходе к делу: я ни разу не видел, чтобы он не был ничем занят. Он постоянно работает, смотрит много хоккея, анализирует, делает записи, видеонарезки. У него очень много видеоматериалов, которые он нам показывал.

Когда после третьего матча полуфинала Боб похвалил меня на пресс-конференции, было приятно, но я понимал, что нужно забыть предыдущий матч и уже настраиваться на следующий. Такая похвала даёт небольшой толчок – тренер в тебя верит и доволен твоей игрой. Надо прогрессировать и развиваться дальше, ни в коем случае нельзя останавливаться», – приводит слова Кузина официальный сайт КХЛ.

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