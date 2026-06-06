Марнер занял четвёртое место в голосовании на «Селке Трофи», Ничушкин — 25-е

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер занял четвёртое место в голосовании журналистов, определявших обладателя «Селке Трофи» – приза лучшему оборонительному форварду в сезоне НХЛ.

Напомним, победителем стал капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки (1726 баллов). В топ-3 также вошли Энтони Чирелли («Тампа-Бэй Лайтнинг», 467 баллов) и Брок Нельсон («Колорадо Эвеланш», 406). Марнер (356) отстал от третьего места на 50 баллов. Замкнул топ-5 капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал (310).

Больше 200 баллов также набрали Шейн Пинто («Оттава Сенаторз», 288) и Джек Айкел («Вегас», 215). 19-е место занял лучший снайпер регулярки Натан Маккиннон («Колорадо», 32 балла).

Среди россиян лучший результат показал Валерий Ничушкин («Колорадо», 25-е место, 16 баллов). 29-е место занял Алексей Протас из «Вашингтон Кэпиталз» (12 баллов), 30-е – капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (10 баллов). Ещё одним россиянином, упомянутым в бюллетенях, стал Илья Михеев из «Чикаго Блэкхоукс» (три балла).