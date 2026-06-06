Роб Блэйк стал исполнительным вице-президентом «Нэшвилла» по хоккейным операциям

«Нэшвилл Предаторз» официально объявил о назначении Роба Блэйка на пост исполнительного вице-президента по хоккейным операциям.

56-летний Блэйк ранее работал в «Лос-Анджелес Кингз». В 2014 году он выиграл с командой Кубок Стэнли в качестве помощника генменеджера. С 2017 по 2025 год он занимал пост генерального менеджера «Кингз». За это время клуб пять раз выходил в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В качестве хоккеиста Роб выступал за «Лос-Анджелес», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс».

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Нэшвилл» занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков.

Материалы по теме Официально В «Нэшвилле» назвали имя нового президента по хоккейным операциям и генерального менеджера