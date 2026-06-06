Ларионов — о новом главе ИИХФ: хочется верить, что появится правильный человек

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возможном назначении Петра Бржизы на пост президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Ранее появилась информация, что бывший вратарь сборной Чехии является главным претендентом на эту должность.

«Знаю, что Бржиза – это бывший вратарь, но не знаю его понимание того, что нужно мировому хоккею. Надеюсь, что не только он, но и другие кандидаты предоставят программу и план работы, чтобы понимать, за кого голосовать. Хочется верить, что на посту президента появится правильный человек, который сделает хорошо для самой игры», – приводит слова Ларионова Metaratings.

На данный момент президентом ИИХФ является Люк Тардиф, а Бржиза занимает пост первого вице-президента. Ранее было объявлено, что Тардиф доработает до октября и не будет баллотироваться на новый срок.