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Рябыкин: ЦСКА сделал сильный ход, когда забрал у СКА снайпера Хайруллина

Рябыкин: ЦСКА сделал сильный ход, когда забрал у СКА снайпера Хайруллина
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Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин выразил мнение, что ЦСКА сделал сильный ход, забрав у СКА нападающего Марата Хайруллина.

– Что на неделе отметили для себя в КХЛ?
– Заработал трансферный рынок, пошли переходы. Не могу сказать, что уже есть громкие трансферы, наверное, они ещё впереди. Но некоторые переходы выделяются.

– Какие?
– На мой взгляд, сильный ход сделал ЦСКА, когда забрал у СКА снайпера Хайруллина. Может быть, последние годы у него в Санкт-Петербурге не полностью сложились, но его потенциал по меркам КХЛ очень высокий. Причём Хайруллин – универсальный форвард, который эффективен и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве. Вообще селекция ЦСКА мне понятна, усиливаются проблемные места. Хорошее приобретение – ещё один форвард-универсал Барак, сохранён Нестеров, в целом укреплена защита, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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