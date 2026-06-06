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Генменеджер «Торонто» — о беседе с Мэттьюсом: увидел довольного капитана

Генменеджер «Торонто» — о беседе с Мэттьюсом: увидел довольного капитана
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка рассказал о своих встречах с капитаном команды форвардом Остоном Мэттьюсом. Действующий контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Его договор включает полный запрет на обмены.

«Мы провели несколько бесед с ним и его представителями, и я увидел довольного капитана. Он очень гордится тем, что является капитаном «Торонто». Остон хочет побеждать вместе с командой, и это соответствует нашим планам», – приводит слова Чайки официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Мэттьюс провёл 60 матчей, в которых набрал 53 (27+26) очка при показателе полезности «-4».

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