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Эрик Стаал высказался об игре своего брата Джордана в финале Кубка Стэнли

Эрик Стаал высказался об игре своего брата Джордана в финале Кубка Стэнли
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз» Эрик Стаал высказался об игре своего брата Джордана за «ураганов» в финале плей-офф НХЛ. «Каролина» играет в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-1).

«Он был великолепен. Честно говоря, он был потрясающим. Он был великолепен в обеих играх. Он был великолепен весь сезон, забил 20 голов. Тот факт, что у него до сих пор нет «Селке Трофи», поражает, учитывая, как долго он это делает. Но наблюдать за ним было впечатляюще. Он показал себя элитным игроком. Я просто надеюсь, что он не остановится и они продолжат в том же духе на выезде», – приводит слова Эрика Стаала официальный сайт НХЛ.

В активе Джордана 7 (4+3) очков в 15 играх текущего плей-офф, в том числе два гола в двух матчах с «Голден Найтс». В регулярном чемпионате на счету форварда 36 (20+16) очков в 75 матчах.

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