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Андрей Василевский стал обладателем приза «Везина Трофи»

Андрей Василевский стал обладателем приза «Везина Трофи»
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Российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский второй раз стал обладателем «Везина Трофи» — награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» (51 очко), третье — американец Джереми Свейман (46) из «Бостон Брюинз».

Андрей является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В 2021 году он был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Василевский провёл 58 матчей, в которых одержал 39 побед при надёжности 2,31 и 91,2% отражённых бросков. В этом плей-офф на его счету семь игр и три победы.

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